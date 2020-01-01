Купить сплит систему в интернет магазине Сплит Маркет

Наш интернет-магазин «Сплит Маркет» – это скорая климатическая помощь для дома и офиса. С целью достижения легкости дыхания и оптимальной работоспособности в любое время года достаточно купить сплит систему в интернет магазине. Команда профессионалов нашего магазина осуществляет полное сопровождение климатической техники от продажи сплит систем до профилактического обслуживания. Поэтому все, что нужно – это доступ к сайту или связь с менеджерами по указанным контактам.

Сплит-системы: разновидность и особенности

Мы специализируемся на климатическом оборудовании, поэтому у нас можно найти любые кондиционеры – от всемирно известных брендов до не уступающих им по качеству новых азиатских марок. Удобные фильтры поиска облегчат выбор.

Главное – сразу определиться, какая разновидность больше подходит для конкретного помещения:

1. Сплит система, отзывы о которых можно почитать на соответствующей вкладке, являются самой популярной модификацией. Внутренний и наружный блоки соединяются фреоновой магистралью. При этом внутренний блок может быть настенным, кассетным, канальным, напольным, потолочным и колонным – все зависит от личных предпочтений и особенностей дизайна интерьера.

2. Мульти-сплит системы предполагают подключение нескольких внутренних блоков к одному наружному. Расчет мощности наружного блока выполняется с учетом объема воздуха, подлежащего кондиционированию, и количества внутренних соединений.

3. Настенные системы кондиционирования обслуживают большие здания и офисы. Отличаются мощностью и большим количеством внутренних блоков.

4. Оконные (моноблок). Отличаются простотой установки, но повышенной шумностью.

5. Мобильные – вообще не требуют монтажа, можно перевозить не только из комнаты в комнату, но даже на дачу.

Преимущества покупки в нашем онлайн-магазине

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• установку кондиционеров таким образом, чтобы их функционирование было надежным и долговечным;

• профилактическую чистку сплитов (очистка от загрязнений теплообменников, фильтров, дренажных элементов, вентиляторов; при необходимости – дозаправка фреоном);

• гарантийный и послегарантийный ремонт кондиционеров.

После этого, займитесь поиском официальных региональных дилеров, которые продают климатическую технику.

Установка сплит-систем в Краснодаре и прилегающих районах

Обратите внимание, что установка сплит-систем в Краснодаре и прилегающих районах опытными мастерами значительно продлевает их срок службы и повышает эффективность работы. Поэтому большинство клиентов интернет-магазина «Сплит Маркет» предпочитают покупать кондиционеры с установкой. Мы вам советуем поступить точно так же!

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