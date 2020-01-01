Купить сплит систему в интернет магазине Сплит Маркет

Купить кондиционер сплит систему — Сплит Маркет в Краснодаре
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Отзывы: 0
Сплит система Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA

Купить сплит систему «Сплит система Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

48 600р.
34900 В наличии
34 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Gree GWH09AEC-K6DNA1A

Купить сплит систему «Сплит система Gree GWH09AEC-K6DNA1A» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

149 000р.
145000 В наличии
145 000р.
Отзывы: 0
Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

Купить сплит систему «Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

18 400р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O

Купить сплит систему «Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

22 400р.
19800 В наличии
19 800р.
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2

Купить сплит систему «Сплит система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

17 700р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB

Купить сплит систему «Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

43 578р.
37000 В наличии
37 000р.
Отзывы: 0
Сплит система Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y

Купить сплит систему «Сплит система Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

28700 В наличии
28 700р.
Отзывы: 0
Сплит система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y

Купить сплит систему «Сплит система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

20 178р.
14900 В наличии
14 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER

Купить сплит систему «Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

31 878р.
26500 В наличии
26 500р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65L07+

Купить сплит систему «Сплит система Centek CT-65L07+» недорого в Краснодаре. Покупая кондиционер, мы дарим себе домашний комфорт, а дома должно быть хорошо всегда.

17 378р.
13900 В наличии
13 900р.

Купить сплит систему в интернет магазине Сплит Маркет

Наш интернет-магазин «Сплит Маркет» – это скорая климатическая помощь для дома и офиса. С целью достижения легкости дыхания и оптимальной работоспособности в любое время года достаточно купить сплит систему в интернет магазине. Команда профессионалов нашего магазина осуществляет полное сопровождение климатической техники от продажи сплит систем до профилактического обслуживания. Поэтому все, что нужно – это доступ к сайту или связь с менеджерами по указанным контактам.

Сплит-системы: разновидность и особенности

Мы специализируемся на климатическом оборудовании, поэтому у нас можно найти любые кондиционеры – от всемирно известных брендов до не уступающих им по качеству новых азиатских марок. Удобные фильтры поиска облегчат выбор.
Главное – сразу определиться, какая разновидность больше подходит для конкретного помещения:
1. Сплит система, отзывы о которых можно почитать на соответствующей вкладке, являются самой популярной модификацией. Внутренний и наружный блоки соединяются фреоновой магистралью. При этом внутренний блок может быть настенным, кассетным, канальным, напольным, потолочным и колонным – все зависит от личных предпочтений и особенностей дизайна интерьера.
2. Мульти-сплит системы предполагают подключение нескольких внутренних блоков к одному наружному. Расчет мощности наружного блока выполняется с учетом объема воздуха, подлежащего кондиционированию, и количества внутренних соединений.
3. Настенные системы кондиционирования обслуживают большие здания и офисы. Отличаются мощностью и большим количеством внутренних блоков.
4. Оконные (моноблок). Отличаются простотой установки, но повышенной шумностью.
5. Мобильные – вообще не требуют монтажа, можно перевозить не только из комнаты в комнату, но даже на дачу.

Преимущества покупки в нашем онлайн-магазине

Решили купить сплит систему? Именно в нашем онлайн-магазине решает все проблемы с микроклиматом на долгие годы, потому что опытные, специально подготовленные специалисты обеспечат:
• установку кондиционеров таким образом, чтобы их функционирование было надежным и долговечным;
• профилактическую чистку сплитов (очистка от загрязнений теплообменников, фильтров, дренажных элементов, вентиляторов; при необходимости – дозаправка фреоном);
• гарантийный и послегарантийный ремонт кондиционеров.

После этого, займитесь поиском официальных региональных дилеров, которые продают климатическую технику.

Установка сплит-систем в Краснодаре и прилегающих районах

Обратите внимание, что установка сплит-систем в Краснодаре и прилегающих районах опытными мастерами значительно продлевает их срок службы и повышает эффективность работы. Поэтому большинство клиентов интернет-магазина «Сплит Маркет» предпочитают покупать кондиционеры с установкой. Мы вам советуем поступить точно так же!
Купить сплит систему в интернет магазине или на рынке? Сплит систему выбрать или кондиционер? Обращайтесь в интернет-магазин Сплит Маркет - честные цены мы гарантируем! Телефон для связи с менеджером +7(861)2-999-552

Отзывы
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Егор Хрусталёв
Егор Хрусталёв

Огромное спасибо, Сплит Маркет, за новую сплит систему. А отдельное спасибо консультанту Дарье за то, что помогла выбрать нужную модель и вежливо ответила на все вопросы, по человеку сразу видно, что любит свё дело и знает о нём всё. Плюс сделали очень приятную скидочку. Спасибо!

Юлия Голубева
Юлия Голубева

Спасибо большое компании Сплит Маркет за предновогоднюю мойку моей сплит системы. Каждый год перед праздником мы с семьёй вызываем этих ребят и ни разу не пожалели. Мыть кондиционер это у нас уже как традиция, все монтажники нас уже знают в лицо, да и сама сплит система уже лет 7 не ломается. Доверяю и советую.

Анастасия Евтушенко
Анастасия Евтушенко

Приобрели в компании Сплит Маркет кондиционер. На следующий день приехали монтажники и буквально за 1-1,5ч установили нам кондиционер. Висит ровно, никаких дырок, грязи, мусора и тп. Сам кондиционер - Балу, радует каждый день. Когда представляешь себе какое на улице пекло, то из прохладного дома и выходить не хочется. Работает хорошо, жалоб нет. Спасибо!

Дмитрий Лубянов
Дмитрий Лубянов

Блин, большое спасибо ребятам за то, что выручили мой кондиционер, так как мы настолько к нему привыкли, что без него уже никак. В разгар сезона начал жутко вонять, но хорошо что ребята подоспели и всё исправили, спасибо!

Анастасия Шелег
Анастасия Шелег

На следующий день после заказа мне привезли мой кондиционер - Lessar. Через 1,5 часа работы его в моём доме - я сделала конкретные выводы. Кондиционер - это комфорт за небольшие деньги. Всё очень удобно, управляется с пульта. В инструкции всё подробно рассказано и показано. Спасибо!

Ольга Ерёменко
Ольга Ерёменко

Для начала хочу поблагодарить работников компании Сплит Маркет. Диспетчер мня выслушала и посоветовала нужную модель кондиционера. Монтажники быстренько и ровненько установили сплит систему. В целом, если не всматриваться, кондиционер можно и не заметить, ведь шума нет и подходящий дизайн. Кондиционер помимо основных функций, имеет ещё и кучу дополнительных и выполняет их на ура! Короче, ребята, спасибо большое вам)

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Монтажник кондиционеров: что это за профессия?

Сразу ясно одно – профессия эта востребована на рынке труда. Без него любой, даже самый дорогой кондиционер так и останется пылиться в углу или же будет установлен самостоятельно, подручными средствами, что на 80 % снизит шансы на эффективную и долгую работу прибора.

Когда стоит задуматься о замене кондиционера?

Технологии постоянно обновляются и меняются, поэтому можно понять желание рядового потребителя поменять уже устаревший агрегат на новую более мощную модель с расширенным функционалом. Но если производители постоянно предлагают новинки, имеет ли смысл менять старую, но исправную климатическую технику на что-то более современное и функциональное?

Кондиционеры Electrolux

Российский потребитель давно оценил по достоинству шведское качество известного бренда Electrolux. Фирма выпускает эргономичное и функциональное оборудование. Наш интернет-магазин «Сплит Маркет» предлагает ознакомиться с линейкой высококачественной сплит-системы электролюкс.

Сплит системы Ballu

Современное жилье становится все более и более комфортным – эргономичная мебель, «умные» кухонные приборы, энергосберегающие окна. Важную роль в создании уюта играет климатическая техника. Теперь можно регулировать климат под себя – создавайте свою погоду! Комфортная температура, отсутствие сквозняков, ионизированный и очищенный воздух – заботиться о своем здоровье стало проще.

Сплит системы Zanussi

Все поклонники знаменитого бренда могут купить сплит системы Zanussi в нашем интернет-магазине. Сочетание итальянского дизайна и шведской надежности сделало эту марку популярной практически во всех странах.Многие наши клиенты предпочитают сплит Zanussi японским инновационным кондиционерам из-за пролонгированного гарантийного срока (5 лет).

Чистка и обслуживание кондиционеров

Каждый владелец кондиционера хотел бы, чтобы дорогостоящая климатическая техника служила ему как можно дольше и эффективнее. Но не каждый знает, как это организовать. Во-первых, залогом функциональности служит правильная установка. Техника эта высокочувствительная, поэтому точность нужна аптечного уровня.

Новинка от Centek — кондиционер с LED

Мы сотрудничаем с представителями различных брендов. Все они разные, но у них есть и общая черта – это качественная продукция, которая все время совершенствуется и обновляется. Марка Centek привлекательна тем, что собирается из японских деталей и узлов по прогрессивной японской методике.

Как правильно пользоваться кондиционером

Как правильно пользоваться кондиционером - основы использования Пультом ДУ. В один прекрасный день вы получили в пользование кондиционер. После его установки осталось лишь включить прибор и расслабиться в окружении прохлады. Однако не все так просто. Есть некоторые правила пользования кондиционером.

Статьи
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Основные режимы работы кондиционера: история и современность
Основные режимы работы кондиционера: история и современность

Не разобрались с возможностями вашего кондиционера? Хотите приобрести новую, с большим количеством режимов работы модель? Обратитесь за помощью к представителям нашей компании. Мы поможем с выбором, установкой и профилактическим обслуживанием вашей климатической техники.

Новинки
Новинки

Если модель снята с производства не всегда будет возможным найти деталь для сломавшегося узла и заменить его. Большая часть старых моделей сделаны очень качественно, поэтому если вышеперечисленное к вам не относиться, не спешите расставаться со своим верным «другом».

Кондиционеры Ballu Eco Edge DC-инверторные
Кондиционеры Ballu Eco Edge DC-инверторные

Купить сплит систему в интернет магазине или на рынке? Что выбрать сплит-систему или кондиционер? Обращайтесь за консультацией в интернет-магазин «Сплит Маркет» — поможем Вам подобрать оптимальный климата для вашего помещения! Звоните на телефон +7(861)2-999-552

Обслуживание и профилактический ремонт
Обслуживание и профилактический ремонт

В случае если кондиционер планируется использовать только летом, нужно его правильно подготовить к холодному периодуВ среднем раз в год необходимо производить чистку и дезинфекцию как внешнего, так и внутреннего блоков, а также проверку уровня хладагент.

Cплит система Lessar Rational — оптимальное решение!
Cплит система Lessar Rational — оптимальное решение!

Оплата картой. Оплата картой кондиционеров для своевременной доставки транспортными компаниями должна поступить до момента отгрузки, но не позднее, чем через 3 рабочих дня после принятия заказа к исполнению. Если за этот период платеж не поступил, товар может быть продан другому покупателю.

Кондиционеры Ballu
Кондиционеры Ballu

Без современного климатического оборудования летом в южных городах комфортное существование просто нереально. Не меньше проблем доставляет расположение неподалеку от моря. Влажный воздух, высокая температура, огромное количество солнечных дней… Без хорошего кондиционера просто никак!

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